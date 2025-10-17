Si chiude il mercato in entrata del Valorugby Emilia. I Diavoli hanno ingaggiato Conrado Roura, 29 anni, flanker originario di Rio Grande (Argentina) reduce da due stagioni con i Rangers Vicenza, squadra che affronterà domani al Mirabello per la seconda giornata di Serie A Elite (kick off alle 15,30). Cresciuto nel Palermo Bajo Club, Roura ha conquistato con l’Argentina la medaglia di bronzo alla World Cup Under 20 in Francia nel 2016. Ha partecipato anche alla World Cup Seven 2018. Successivamente ha giocato nella Super Liga Americana con i Dogos XV, la prima selezione di Cordoba e nella stagione 2021 con l’Atletico Penarol Rugby ottenendo il secondo posto assoluto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Valorugby si assicura l’argentino Conrado Roura, 29 anni, flanker reduce da due stagioni ai Rangers Vicenza. E intanto patron Grassi ingaggia un altro big