Il turno di lavoro da 13 ore è legge come funziona l’ultima svolta in Grecia | perché Atene ha dovuto allungare la giornata di lavoro

Open.online | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due giornate di dibattiti serrati e scontri in aula, il Parlamento greco ha approvato la proposta del governo di portare a 13 ore la durata della giornata lavorativa. L’esecutivo di Kyriakos Mitsotakis, espressione del partito conservatore Nea Dimokratia (“Nuova Democrazia”), ha spinto fortemente per l’adozione di questa misura, ma la nuova norma si è attirata le critiche compatte di tutta l’opposizione, che ha accusato la maggioranza di stare « smantellando i diritti dei lavoratori ». Di tutt’altro avviso la ministra del lavoro, Niki Kerameos, che ha difeso la misura sostenendo che incontri una richiesta dei lavoratori stessi. 🔗 Leggi su Open.online

