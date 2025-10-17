Il trucco iconico di Nina Park ha fatto impazzire TikTok | ecco come ricrearlo

È la make up artist del momento, tutte la amano e tutte la voglio. Il suo signature make up sta facendo impazzire TikTok, che lo ha ribattezzato effetto Nina Park. tendenz Lei è colei che si nasconde dietro le quinte, artefice del make up di it girl quali Zoë Kravitz, Kaia Gerber, Emma Stone e Margaret Qualley ed Hailey Bieber, tanto per citarne qualcuna. Il nome Nina Park è ormai diventato sinonimo di pelle luminosa e sensualità controllata, sempre molto naturale. Il make up che realizza è impeccabile e così equilibrato da rendere magnifico ogni tipo di viso, come se fosse dotato di brillantezza propria. 🔗 Leggi su Amica.it

