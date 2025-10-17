Il Trentino Alto Adige trionfa nelle finali scolastiche di badminton tenute a Montesilvano
Grande successo e grandi emozioni per la finale nazionale delle competizioni sportive scolastiche di badminton, che si è svolta a Montesilvano dal 12 al 16 ottobre. Un evento che ha visto la presenza di circa 300 studenti provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia.
Ieri sono stata ospite di "TV33 - La vostra tv in Trentino Alto Adige" nell'edizione delle 13 e poi delle 19! Durante l'intervista, ho parlato delle recenti proposte di modifica al regolamento delle Circoscrizioni, un tema fondamentale per migliorare la partecipazione
Montesilvano celebra il Badminton scolastico: trionfa il Trentino Alto Adige - Dal 12 al 16 ottobre Montesilvano ha ospitato la finale nazionale scolastica di Badminton.
Il Trentino Alto Adige diventa più tedesco (e libero di abbattere gli orsi) - I deputati hanno approvato la riforma costituzionale che introduce modifiche allo Statuto speciale del Trentino
Sì della Camera alla riforma dello Statuto d'autonomia del Trentino Alto Adige - Via libera con 192 voti a favore e 32 astenuti (nessun contrario) al disegno di legge costituzionale: ora il testo passa all'esame del Senato