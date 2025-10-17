Il Trentino Alto Adige trionfa nelle finali scolastiche di badminton tenute a Montesilvano

Grande successo e grandi emozioni per la finale nazionale delle competizioni sportive scolastiche di badminton, che si è svolta a Montesilvano dal 12 al 16 ottobre. Un evento che ha visto la presenza di circa 300 studenti provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

