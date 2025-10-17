Il Sud Italia guida il primato digitale delle piccole imprese
Roma, 17 ottobre 2025 – Per il secondo anno consecutivo le piccole imprese del Sud Italia si confermano le più attive nell’e-commerce: è quanto emerge dal nuovo Report di eBay sulla “Densità digitale” delle piccole imprese italiane attive sul marketplace. I dati del report. Il report basato sulle transazioni effettuate nel 2023 dalle piccole aziende presenti su eBay, rivela che Campania, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sono le sei regioni in cima alla classifica per Densità Digitale. Il notevole dinamismo mostrato da queste regioni, pur essendo tra le più svantaggiate d’Italia dal punto di vista sociale ed economico, conferma il ruolo dell’e-commerce come strumento di supporto concreto e inclusivo per il business, capace di superare i limiti di dimensione dell’impresa e le specifiche condizioni del territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
