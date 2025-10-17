Il Sorrento a Sorrento La manifestazione per tornare allo stadio di casa | Vogliamo soluzioni
Dopo due anni i sostenitori del club campano scendono in piazza, sotto la sede del Comune, per chiedere di poter giocare le partite casalinghe al Campo Italia: "Non cerchiamo scontri". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
SORRENTO Si comunica che, in occasione delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimi, gli elettori interessati all'esercizio del voto domiciliare dovranno inoltrare domanda entro il termine del 03/11/2025. Informazioni e modulistica sono disponi - facebook.com Vai su Facebook
Sorrento. La protesta dei tifosi e le rassicurazioni del commissario - Questa mattina la manifestazione organizzata dai tifosi del Sorrento per chiedere la ripresa dei lavori per l’adeguamento dello stadio Italia così da consentire alla squadra di tornare a giocare in ... Come scrive sorrentopress.it
Protesta Sorrento, tifosi rossoneri in piazza per lo Stadio Italia - I gruppi organizzati di tifosi si sono dati appuntamento in Piazza Tasso, cuore pulsante del centro storico ... Si legge su ilmattino.it
Sorrento, allenamenti a Terzigno per l’indisponibilità dell’Academy Immobile - Emergenza logistica per il Sorrento Calcio, costretto a trasferire temporaneamente gli allenamenti a Terzigno dopo la sopraggiunta indisponibilità dell’Academy Immobile di ... Da msn.com