Il Sorrento a Sorrento La manifestazione per tornare allo stadio di casa | Vogliamo soluzioni

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due anni i sostenitori del club campano scendono in piazza, sotto la sede del Comune, per chiedere di poter giocare le partite casalinghe al Campo Italia: "Non cerchiamo scontri". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il sorrento a sorrento la manifestazione per tornare allo stadio di casa vogliamo soluzioni

© Gazzetta.it - "Il Sorrento a Sorrento". La manifestazione per tornare allo stadio di casa: "Vogliamo soluzioni"

Altre letture consigliate

sorrento sorrento manifestazione tornareSorrento. La protesta dei tifosi e le rassicurazioni del commissario - Questa mattina la manifestazione organizzata dai tifosi del Sorrento per chiedere la ripresa dei lavori per l’adeguamento dello stadio Italia così da consentire alla squadra di tornare a giocare in ... Come scrive sorrentopress.it

sorrento sorrento manifestazione tornareProtesta Sorrento, tifosi rossoneri in piazza per lo Stadio Italia - I gruppi organizzati di tifosi si sono dati appuntamento in Piazza Tasso, cuore pulsante del centro storico ... Si legge su ilmattino.it

sorrento sorrento manifestazione tornareSorrento, allenamenti a Terzigno per l’indisponibilità dell’Academy Immobile - Emergenza logistica per il Sorrento Calcio, costretto a trasferire temporaneamente gli allenamenti a Terzigno dopo la sopraggiunta indisponibilità dell’Academy Immobile di ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sorrento Sorrento Manifestazione Tornare