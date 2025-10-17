"Il Palas 2 dovrà essere baricentrico. Stiamo lavorando da tempo con Ieg per trovare una location che abbia le caratteristiche logistiche ideali per le esigenze della città". L’ha ribadito l’altra sera Jamil Sadegholvaad a Icaro tv. Tanti i temi toccati nell’intervista: il sindaco ha spaziato dalla ’rottamazione’ dei vecchi hotel alla riqualificazione delle colonie, dall’aeroporto allo stadio, dai nodi della viabilità (in primis nuova Statale 16 e Marecchiese) all’università. Sul nuovo Palacongressi, dopo che lo stesso sindaco aveva annunciato il progetto avviato con Ieg, si è scatenato un vero e proprio derby in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco e il futuro del turismo: "Il Palas 2 va fatto dove serve. Giusti gli indennizzi ai bagnini"