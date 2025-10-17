Il Sindacato Cronisti Romani al fianco di Ranucci | Atto vile contro la libertà di stampa
Roma – Il Sindacato Cronisti Romani ha diffuso una nota di forte condanna e solidarietà nei confronti di Sigfrido Ranucci, conduttore e giornalista del programma Report, vittima di un vile attentato. “Un atto terrificante – scrive il sindacato – che colpisce la passione e l’impegno con il quale Ranucci svolge quotidianamente la propria professione e mina i valori fondamentali della democrazia e della libertà di stampa”. Nel comunicato, i cronisti sottolineano che l’attacco non riguarda solo una persona, ma investe il principio stesso della libertà di informazione, pilastro irrinunciabile di ogni società democratica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
