Il sindacalista Ferrari | Viviamo nel terrore Un clima di paura

"A causa delle aggressioni viviamo nel terrore: ormai ci sentiamo dei bersagli. Ma oltre al dramma di un professionista aggredito sul lavoro si aggiunge lo sconforto di un danno per tutta la comunità". C’è amarezza nelle parole di Mauro Ferrari, segretario pisano del sindacato dei medici Anaao Assomed, alla notizia dell’ennesima aggressione al personale sanitario avvenuta tra le mura dell’Azienda ospedaliera universitaria pisana (Aoup). Ferrari ribadisce quello che, insieme al suo sindacato, invoca da sempre: "Serve maggiore tutela per i professionisti da sempre in prima linea per garantire il servizio sanitario". 🔗 Leggi su Lanazione.it

