Il silenzioso calvario di Pamela Genini | il dito rotto da Soncin a Cervia e lo sfogo coi medici di Seriate Ma niente denunce o segnalazioni
Milano, 17 ottobre 2025 – “Resta l’amarezza di constatare che in quell’occasione la Genini ha dipinto un quadro non sufficientemente allarmante della vicenda, limitandosi a invocare l’intervento delle forze dell’ordine in quanto il Soncin, da lei descritto agli agenti come un mero ‘ amico’ che aveva un debito di denaro verso di lei, si era presentato presso la sua abitazione senza preavviso”. È uno dei passaggi più significativi dell’ ordinanza con cui ieri sera il gip Tommaso Perna ha convalidato il fermo di Gianluca Soncin, arrestato in flagranza martedì sera per l’omicidio della compagna Pamela Genini, e disposto la custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
