Tarantini Time Quotidiano Il SIAP ha incontrato ieri mattina il Prefetto di Taranto, dottoressa Paola Dessì, insieme a una delegazione guidata dal Segretario generale provinciale Pasquale Antonazzo. L’incontro è stato diretto e costruttivo, con un focus principale sulla necessità di riattivare la Commissione Alloggi per le Forze dell’Ordine, come previsto dall’articolo 3 del D.P.R. 17 novembre 1954, n. 1406. Il Prefetto ha assicurato che la questione degli alloggi è attentamente seguita dagli uffici competenti della Prefettura. A tal proposito, sono state chieste informazioni alle diverse Amministrazioni statali che gestiscono gli alloggi, per avere un quadro chiaro della disponibilità abitativa attuale da destinare al personale delle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Il Siap al Prefetto Dessì: “Servono alloggi e uomini”