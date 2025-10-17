Il Siap al Prefetto Dessì | Servono alloggi e uomini
Il SIAP ha incontrato ieri mattina il Prefetto di Taranto, dottoressa Paola Dessì, insieme a una delegazione guidata dal Segretario generale provinciale Pasquale Antonazzo. L'incontro è stato diretto e costruttivo, con un focus principale sulla necessità di riattivare la Commissione Alloggi per le Forze dell'Ordine, come previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 17 novembre 1954, n. 1406. Il Prefetto ha assicurato che la questione degli alloggi è attentamente seguita dagli uffici competenti della Prefettura. A tal proposito, sono state chieste informazioni alle diverse Amministrazioni statali che gestiscono gli alloggi, per avere un quadro chiaro della disponibilità abitativa attuale da destinare al personale delle Forze dell'Ordine.
