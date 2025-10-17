Il segnale di Gaetano Manfredi al Pd | resta sindaco a Napoli e governa con Fico in Regione senza De Luca di mezzo
Manfredi consegna a Fico l' "Agenda Napoli": dossier di proposte e siluro politico a De Luca. Cirielli ironizza: Un libro dei sogni per Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Gaetano Cusano inizia a respirare autonomamente dopo il brutale pestaggio a Montesarchio. Segnali di lieve miglioramento, ma la prognosi resta riservata. #GaetanoCusano #Montesarchio #Cronaca #Fremondoweb - X Vai su X
Fico e "l'inceneritore". Da Manfredi al Pd riformista la difesa dell'impianto che il grillino vorrebbe chiudere - A febbraio, quando il suo nome già circolava con insistenza come quello più probabile per il ruolo di futuro candidato del centrosinistra in vista del dopo De Luca in Campania, Roberto Fico, ex ... Da ilfoglio.it
Gaetano Manfredi alla kermesse Leopolda: «Chi sfiderà la Meloni? Facciamo le primarie» - Il sindaco Gaetano Manfredi al battesimo di “casa riformista” nuova creatura di Matteo Renzi. ilmattino.it scrive
Congiura Pd, riapre la "tenda" riformista: e ora spunta Manfredi anti Schlein - Difficile, ma non impossibile, valutano i registi dell’operazione che punta a mettere definitivamente all’angolo Elly Schlein. Da iltempo.it