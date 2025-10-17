Il Salone dell’Orientamento in aiuto dei ragazzi delle medie

A 13-14 anni non tutti hanno le idee chiare sul “dopo“. C’è chi si fa influenzare dal compagno di banco o di sport, chi rigetta alcune opzioni perché "si studia troppo", chi fa apposta ad andare contro i consigli di insegnanti o genitori. Ben venga, dunque, il Salone dell’Orientamento allo Studio e al Lavoro, che si terrà al Polo Fieristico il 29, 30 e 31 ottobre. Rispetto alla scorsa edizione, che si era svolta a dicembre e a cui avevano partecipato oltre 13.000 studenti, l’evento è stato anticipato per dare ai giovani più tempo per riflettere sulla scelta, prevista a gennaio. Il Salone offrirà una panoramica completa sull’ offerta formativa delle scuole superiori della provincia e sarà un’opportunità di conoscenza del mondo del lavoro: saranno infatti presenti stand dedicati al tessuto economico, alle professioni e alle forze dell’ordine, così da proporre ai ragazzi una visione più concreta delle possibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

