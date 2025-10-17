Il sabato dei bambini

Pisatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama il ‘Sabato dei Bambini’ Bimbi al Centro per ridurre le ineguaglianze, il progetto che partirà sabato 18 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 a Pisa negli spazi dell'edicola della legalità in Piazza Martiri della Libertà (adiacente Piazza Santa Caterina). Una volta al mese lo staff. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

