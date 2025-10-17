Il ruolo centrale dei Comuni nel welfare locale

Lidentita.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, i Comuni rappresentano il primo presidio istituzionale di prossimità per i cittadini, specialmente per coloro che si trovano in condizioni di fragilità sociale. Attraverso i servizi sociali e socio-educativi, gli enti locali svolgono un compito fondamentale nella promozione dell’inclusione, nel contrasto alla povertà e nella tutela dei diritti delle fasce più vulnerabili della . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

il ruolo centrale dei comuni nel welfare locale

© Lidentita.it - Il ruolo centrale dei Comuni nel welfare locale

Leggi anche questi approfondimenti

Ai Comuni il ruolo di attori del welfare - “Alla Regione deve spettare il compito di orientare le politiche di settore e di individuare i fondi necessari che, successivamente, saranno ... Lo riporta quotidianosanita.it

Giani, nuovo welfare offerto attraverso Regioni, ruolo centrale - "Il nuovo welfare, i nuovi servizi ai cittadini vengono offerti attraverso le Regioni che poi hanno la responsabilità più grande, quella della salute, attraverso la gestione della sanità". Riporta ansa.it

Salone del Risparmio 2022, Bagella: "Ruolo centrale dei fondi comuni di investimento nell'industria del risparmio gestito" - "L'industria del risparmio gestito a fine 2021 ha toccato il suo nuovo record, sfiorando i 2. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ruolo Centrale Comuni Welfare