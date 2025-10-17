Il ruggine è il colore più chic dell’inverno e si abbina così

O ssidarsi con stile: nel guardaroba dell’Autunno-Inverno 2025 2026 fa capolino il colore ruggine. Caldo e sofisticato, si è imposto come la sfumatura più inaspettata di stagione, da New York a Parigi. Né arancio né marrone, ma un punto d’incontro terroso, capace di replicare le nuance metallo ossidato e le foglie autunnali insieme. Sfumature strategiche: cinque colori dall’effetto snellente X È il nuovo neutro sofisticato: caldo ma non acceso, vibrante ma non squillante. Una sfumatura che celebra la bellezza di ciò che muta, outfit compreso. Materia viva in passerella. Da Parigi a Milano, il color ruggine è comparso ovunque in passerella. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il ruggine è il colore più chic dell’inverno, e si abbina così

