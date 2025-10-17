Stefano Baccelli, l’ormai ex assessore della giunta Giani ed esponente del Partito democratico, tornerà alla propria occupazione andando a svolgere l’incarico di responsabile dell’ufficio patrimonio della Salt, la società autostrade ligure toscana. Termina, per il momento, il suo impegno nella politica attiva, quella che lo ha visto sin da giovanissimo nel 1995, occuparsi della pubblica amministrazione: da consigliere di circoscrizione a presidente della Provincia, transitando da incarichi nelle Fondazioni Tobino e Puccini. Fino ad approdare alla Regione Toscana: dal 2015 al 2020 in qualità di consigliere e presidente della commissione infrastrutture ambiente e territorio e in ultimo, dal 2020 al 2025 con Eugenio Giani presidente, assumendo la carica di assessore alle infrastrutture, trasporti, urbanistica e pianificazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il ritorno di Baccelli "Da martedì al lavoro al mio posto in Salt..."