Il Ritorno dello Show di Moda di Victoria’s Secret | Celebra la Diversità dei Talenti
Il Victoria's Secret Fashion Show è tornato, presentando una nuova e inclusiva selezione di modelli. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Victoria's Secret Fashion Show 2025, il ritorno del brand all'insegna della body positivity Il famoso brand di lingerie è tornato a sfilare ieri a New York - facebook.com Vai su Facebook
#VictoriasSecret Fashion Show 2025, il ritorno del brand all’insegna della body positivity - X Vai su X
Victoria’s Secret Fashion Show 2025, il ritorno del brand all’insegna della body positivity - Dopo una pausa dalle passerelle lunga sei anni, il brand di lingerie femminile ha ripreso a sfilare. Secondo msn.com