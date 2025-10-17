"Non permettere a nessuno di sbiadire i colori della tua vita". "Non lasciare che l’ombra di altri copra la luce dei tuoi sogni". Gli autori di queste (e altre) frasi contro la violenza sulle donne sono dei bimbi di 8 anni. Le avevano scritte un anno fa su segnalibri e locandine che avevano poi distribuito ai passanti e ai commercianti del quartiere Gorla. Lo stesso in cui abitava Pamela Genini, la 29enne uccisa dal fidanzato. In alcuni negozi della via, quelle locandine ci sono ancora. Chissà se Pamela le aveva mai lette. "Un dolore enorme, pensare che questa giovane non ci sia più. Ma questo ennesimo femminicidio ci insegna che non si fa abbastanza per educare al rispetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Il rispetto s’impara fin da piccoli"