il richiamo di mattarella e la contrattazione al ribasso che erode il lavoro

Nel giorno in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per le Stelle al Merito del Lavoro, richiama il paese alla necessità di "governare i cambiamenti rispettando la giustizia e la persona ", la nostra analisi scientifica conferma che nel sistema sindacale esiste una patologia che mina alla radice proprio questi principi: il dumping attuato tramite i "contratti collettivi pirata".   Mentre il dibattito politico si concentra spesso sulla lentezza dei rinnovi contrattuali o sul quantum salariale negoziato dalle grandi sigle, un fenomeno carsico sta erodendo il tessuto socio-economico del paese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

