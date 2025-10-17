Il regalo da sceicco di Tony Effe per Giulia De Lellis dopo la nascita della figlia

Il 7 ottobre, Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori della loro prima figlia, Priscilla, nata al Policlinico Gemelli di Roma. Per celebrare il momento, il rapper ha scelto un dono dal forte valore simbolico: una parure in oro giallo e diamanti naturali, realizzata dal gioielliere dei vip Alessandro Bernini. Il set, composto da un anello Eternity con diamanti da 0,50 carati ciascuno e una collana tennis con oltre 20 carati di diamanti, porta inciso all'interno il giorno della nascita di Priscilla.

