Fano è tra i Comuni della regione che dal 2023 ad oggi ha registrato i maggiori incassi dalle multe. Ne sa qualcosa Roberto Betti di Fano che, in un mese e mezzo, di contravvenzioni ne ha accumulate 64 ma, con il supporto dell’associazione Globoconsumatori, è riuscito ad ottenere il loro annullamento vincendo i ricorsi davanti al Giudice di Pace. Sotto accusa gli autovelox installati dall’amministrazione comunale a giugno 2022 su due importanti e trafficate strade, la Statale Adriatica Sud e la via Flaminia. Betti, dove e quando le sono state elevate le multe? "Sono contravvenzioni fatte in prossimità degli autovelox presenti sulla Statale Adriatica Sud, all’altezza del quartiere di Metaurilia, e sulla via Flaminia, nella frazione di Cuccurano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il recordman: "Io, 64 violazioni in 45 giorni"