Il ranking Fifa dice che poi l’Italia non è così male | è nona davanti alla Germania decima Prima la Spagna
Il nuovissimo ranking pubblicato dalla Fifa, vede la Nazionale di Gattuso rientrare nella top 10. Decisive le 4 vittorie di fila che, tra le altre cose, hanno permesso agli Azzurri di assicurarsi un posto ai playoff per i Mondiali del 2026. Otto europee nelle prime dieci. Le uniche due intruse sono Argentina e Brasile. Nuovo ranking Fifa: la top 10. La Fifa ha pubblicato l’aggiornamento ufficiale del ranking mondiale delle Nazionali e non mancano le sorprese nella nuova Top 10. La Spagna resta saldamente in vetta con 1880,76 punti, ma alle sue spalle cambia qualcosa: l’Argentina balza al secondo posto, superando la Francia, che scivola così in terza posizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Scavalchiamo la Germania al nono posto nel Fifa ranking di ottobre. Siamo l’unica nazione delle prime VENTICINQUE a rischiare di non andare ai Mondiali. È tutto assurdo e clamoroso a - X Vai su X
Quali sono i marcatori all-time delle nazionali che occupano (nel presente che corre) le prime 10 posizioni del ranking FIFA? Scoprirlo insieme su CalcioNapoli1926.it cliccando sul link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Ranking FIFA: l’Italia saluta la top 10. Ecco la nuova classifica aggiornata sulla posizione degli Azzurri ora allenati da Gattuso - Brusco risveglio per la Nazionale italiana, che scivola fuori dalle prime dieci posizioni del calcio mondiale. Come scrive lazionews24.com
Ranking Fifa aggiornato, novità per l’Italia: la posizione - Tutti i dettagli sull’Italia di Luciano Spalletti La Fifa, dopo l’ultima pausa nazionali, ha aggiornato il ranking. Segnala calcionews24.com
Ranking FIFA, novità per l’Italia: la posizione degli azzurri dopo l’ultima sosta. Come cambia la classifica ufficiale - Come cambia la classifica ufficiale per gli azzurri di Gattuso L’effetto Gattuso è immediato. Scrive juventusnews24.com