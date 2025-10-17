Il ranking Fifa dice che poi l’Italia non è così male | è nona davanti alla Germania decima Prima la Spagna

Il nuovissimo ranking pubblicato dalla Fifa, vede la Nazionale di Gattuso rientrare nella top 10. Decisive le 4 vittorie di fila che, tra le altre cose, hanno permesso agli Azzurri di assicurarsi un posto ai playoff per i Mondiali del 2026. Otto europee nelle prime dieci. Le uniche due intruse sono Argentina e Brasile. Nuovo ranking Fifa: la top 10. La Fifa ha pubblicato l’aggiornamento ufficiale del ranking mondiale delle Nazionali e non mancano le sorprese nella nuova Top 10. La Spagna resta saldamente in vetta con 1880,76 punti, ma alle sue spalle cambia qualcosa: l’Argentina balza al secondo posto, superando la Francia, che scivola così in terza posizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

