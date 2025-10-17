Il Racing City Group versa altri 150mila euro per l’Acr Messina

A tre giorni dall’asta tenutasi presso l’Aula G del Tribunale, i responsabili del Racing City Group hanno versato con un bonifico di 150mila euro per l’acquisizione dell’Acr Messina. Dopo i 50mila euro di cauzione corrisposti per consentire la prosecuzione dell’esercizio provvisorio, hanno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

