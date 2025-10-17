Il progetto per l'acquedotto romano dei Ponti Rossi di Napoli | piazzetta con alberi e panchine

Pronto il progetto esecutivo per riqualificare l'acquedotto romano dei Ponti Rossi al centro di Napoli: la strada sarà ristretta, nascerà una piazzetta con alberi e panchine. Ecco come cambierà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

