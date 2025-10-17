Il progetto per l'acquedotto romano dei Ponti Rossi di Napoli | piazzetta con alberi e panchine

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronto il progetto esecutivo per riqualificare l'acquedotto romano dei Ponti Rossi al centro di Napoli: la strada sarà ristretta, nascerà una piazzetta con alberi e panchine. Ecco come cambierà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Acquedotto romano dei Ponti Rossi, via ai lavori di pulizia e liberazione dalle erbacce - Sono partiti i lavori di pulizia e liberazione dalla vegetazione infestante del manufatto archeologico ai Ponti Rossi, operazione propedeutica al successivo restauro del bene, inserito tra i progetti ... Si legge su ilmattino.it

Acquedotto romano di Napoli, arrivano i tecnici per la pulizia prima del restauro - Sono iniziati i lavori di pulizia dell'acquedotto romano di Napoli nella zona dei Ponti Rossi (che prendono il nome proprio da esso): primi passi prima del restauro vero e proprio, che inizierà subito ... Lo riporta fanpage.it

Acquedotto romano, al via i lavori di pulizia dalle erbacce - Sono partiti i lavori di pulizia e liberazione dalla vegetazione infestante del manufatto archeologico ai Ponti Rossi, a Napoli, operazione propedeutica al successivo restauro del bene, inserito tra i ... Scrive ansa.it

