Il prof di 92 anni vuole rivedere i suoi studenti alla cena si presentano in 100 | Ho i giorni contati ma questo non ha prezzo

“Miei cari ragazzi, che dirvi?”. Alla fine le parole chiave del prof Faresin sono le stesse anche dopo mezzo secolo: “Ordine, chiarezza e precisione”. Questa è la storia di una reunion, di una rimpatriata, di una cena di classi, certo. Ma, ancora prima: è la storia di un legame che ha attraversato generazioni, banchi, appelli, lezioni, elogi, votacci, note sul registro, la vita di una scuola quando la scuola sa cosa può e sa essere, un pezzo di vita indimenticabile. "Non potete immaginare la gioia che ho provato vedendo tutti i miei ex studenti riuniti. Alcuni non li vedevo da oltre 50 anni, ma quello che mi hanno regalato è qualcosa di impagabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

