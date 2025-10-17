Il prof di 92 anni vuole rivedere i suoi studenti alla cena si presentano in 100 | Ho i giorni contati ma questo non ha prezzo
“Miei cari ragazzi, che dirvi?”. Alla fine le parole chiave del prof Faresin sono le stesse anche dopo mezzo secolo: “Ordine, chiarezza e precisione”. Questa è la storia di una reunion, di una rimpatriata, di una cena di classi, certo. Ma, ancora prima: è la storia di un legame che ha attraversato generazioni, banchi, appelli, lezioni, elogi, votacci, note sul registro, la vita di una scuola quando la scuola sa cosa può e sa essere, un pezzo di vita indimenticabile. "Non potete immaginare la gioia che ho provato vedendo tutti i miei ex studenti riuniti. Alcuni non li vedevo da oltre 50 anni, ma quello che mi hanno regalato è qualcosa di impagabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Buongiorno Prof compie 10 anni: La nuova stagione dal #19ottobre la domenica ore 9.20 su @Tv2000it e #Play2000ore 8.30 su @inBlu2000 Novità: @IssrApollinare di Roma e il prof. Pierluigi Pavone #BuongiornoProf #Tv2000 #giovani - X Vai su X
Con oltre 40 anni di carriera, il Prof. Giuseppe Maria Izzo (@giuseppemariaizzo) porta la sua esperienza in Dermatologia e Medicina Estetica anche da noi. Scoprilo su www.centropolimedical.it/visita-dermatologica Scrivici su WhatsApp: 388 122 1611 V - facebook.com Vai su Facebook
Prof 92enne vuole rivedere i suoi studenti, alla cena si presentano in 100: «Ho i giorni contati, ma questo è uno dei più felici» - Alcuni docenti non si limitano solo a trasmette nozioni, ma si impegnano per lasciare un segno nella vita dei propri alunni. Secondo msn.com
Prof 92enne vuole rivedere i suoi studenti, alla cena di Marco Faresin si presentano in 100: «Ho i giorni contati, ma questo è uno dei più felici» - Alcuni docenti non si limitano solo a trasmette nozioni, ma si impegnano per lasciare un segno nella vita dei propri alunni. Da msn.com
Docente 92enne vuole rivedere gli ex alunni, si presentano in 100: “Rivedervi mi ha ridato anni e forza” - Un docente di 92 anni del vicentino è riuscito a rivedere alcuni dei suoi alunni, ben cento, che hanno accolto il suo ... Come scrive tecnicadellascuola.it