Il prof di 92 anni vuole rivedere i suoi studenti alla cena si presentano in 100 | Ho i giorni contati ma questo non ha prezzo

Ilrestodelcarlino.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Miei cari ragazzi, che dirvi?”. Alla fine le parole chiave del prof Faresin sono le stesse anche dopo mezzo secolo: “Ordine, chiarezza e precisione”. Questa è la storia di una reunion, di una rimpatriata, di una cena di classi, certo. Ma, ancora prima: è la storia di un legame che ha attraversato generazioni, banchi, appelli, lezioni, elogi, votacci, note sul registro, la vita di una scuola quando la scuola sa cosa può e sa essere, un pezzo di vita indimenticabile.  "Non potete immaginare la gioia che ho provato vedendo tutti i miei ex studenti riuniti. Alcuni non li vedevo da oltre 50 anni, ma quello che mi hanno regalato è qualcosa di impagabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il prof di 92 anni vuole rivedere i suoi studenti alla cena si presentano in 100 ho i giorni contati ma questo non ha prezzo

© Ilrestodelcarlino.it - Il prof di 92 anni vuole rivedere i suoi studenti, alla cena si presentano in 100: “Ho i giorni contati, ma questo non ha prezzo”

Leggi anche questi approfondimenti

prof 92 anni vuoleProf 92enne vuole rivedere i suoi studenti, alla cena si presentano in 100: «Ho i giorni contati, ma questo è uno dei più felici» - Alcuni docenti non si limitano solo a trasmette nozioni, ma si impegnano per lasciare un segno nella vita dei propri alunni. Secondo msn.com

prof 92 anni vuoleProf 92enne vuole rivedere i suoi studenti, alla cena di Marco Faresin si presentano in 100: «Ho i giorni contati, ma questo è uno dei più felici» - Alcuni docenti non si limitano solo a trasmette nozioni, ma si impegnano per lasciare un segno nella vita dei propri alunni. Da msn.com

prof 92 anni vuoleDocente 92enne vuole rivedere gli ex alunni, si presentano in 100: “Rivedervi mi ha ridato anni e forza” - Un docente di 92 anni del vicentino è riuscito a rivedere alcuni dei suoi alunni, ben cento, che hanno accolto il suo ... Come scrive tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Prof 92 Anni Vuole