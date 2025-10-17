Il principe William e Kate Middleton hanno un piano per cacciare definitivamente il principe Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson | lo rivela Closer

Buckingham Palace è in fibrillazione. Il principe William e Kate Middleton sono preoccupati per la pubblicazione, la prossima settimana, di “Nobody’s Girl”, la biografia postuma di Virginia Giuffre, vittima di Jeffrey Epstein. L’editore ha promesso “nuovi dettagli intimi, inquietanti e strazianti” sul periodo trascorso dall’allora minorenne con il finanziere pedofilo e la sua compagna Ghislaine Maxwell, nonché con il principe Andrea. Mentre si attende l’uscita del libro, alcune fonti hanno riferito a Closer che i futuri sovrani hanno serrato i ranghi e sono uniti nel loro piano per cacciare definitivamente il principe Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il principe William e Kate Middleton hanno un piano per cacciare definitivamente il principe Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson”: lo rivela “Closer”

Argomenti simili trattati di recente

Kate Middleton tra eleganza urbana e fascino country per la visita a sorpresa in Irlanda del Nord insieme a Principe William - X Vai su X

la Repubblica. . Lui si chiama Guillarme, Guglielmo, in italiano, come il "collega" britannico, suo coetaneo, il principe William. Come lui è il primogenito del sovrano – che nel Lussemburgo si chiama Granduca – e ha sposato una ragazza conosciuta ai tempi d - facebook.com Vai su Facebook

William e Kate, il piano per cacciare Andrea. «Nuovi dettagli su Virginia Giuffre» - Il principe William e Kate Middleton sono preoccupati per la pubblicazione, la prossima settimana, di “Nobody's Girl”, la biografia postuma di Virginia Giuffre, vittima di ... msn.com scrive

William e Kate, il piano per cacciare Andrea. «Nuovi dettagli strazianti su Virginia Giuffre» - Il principe William e Kate Middleton sono preoccupati per la pubblicazione, la prossima settimana, di “Nobody's Girl”, la biografia postuma di Virginia Giuffre, vittima di ... Da msn.com

Rajwa di Giordania e Kate Middleton, due future regine a Windsor: il confronto - Kate Middleton e Rajwa di Giordania, future regine dei rispettivi regni, si sono incontrate a Windsor con i mariti. Riporta amica.it