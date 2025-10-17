Il principe William e Kate Middleton hanno un piano per cacciare definitivamente il principe Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson | lo rivela Closer

Ilfattoquotidiano.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buckingham Palace è in fibrillazione. Il principe William e Kate Middleton sono preoccupati per la pubblicazione, la prossima settimana, di “Nobody’s Girl”, la biografia postuma di Virginia Giuffre, vittima di Jeffrey Epstein. L’editore ha promesso “nuovi dettagli intimi, inquietanti e strazianti” sul periodo trascorso dall’allora minorenne con il finanziere pedofilo e la sua compagna Ghislaine Maxwell, nonché con il principe Andrea. Mentre si attende l’uscita del libro, alcune fonti hanno riferito a Closer che i futuri sovrani hanno serrato i ranghi e sono uniti nel loro piano per cacciare definitivamente il principe Andrea e la sua ex moglie Sarah Ferguson. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

