Il Principe e la ragazza di Collebrincioni nell’Italia che non conosceva pietà

Se chiudo gli occhi e penso a Tonino Giuliante, penso all’uomo che ho conosciuto trent’anni fa. Mi è impossibile immaginarlo anziano. Ricordo lo sguardo colmo di ostinazione, d’ironia, la voce calda. E ho l’impressione che la durata del nostro rapporto si cristallizzi in un unico anno. 1992. Tonino Giuliante stava riuscendo perfino ad attraversare l’onda di Tangentopoli indenne. Guardandolo alla tivvù, mentre arringava la folla con quel suo modo di parlare aperto, schietto, scrupoloso, pensavo: eccolo un vero abruzzese. Ecco cosa dalle nostre parti si intende con: capa tosta. Tutto in lui era sintomo di azzardo e volontà. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

