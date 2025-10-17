Il principe Andrea rinuncia al titolo
Il principe Andrea « smetterà di usare i titoli e gli onori, incluso quello di duca di York ». Lo ha annunciato Buckingham Palace. Il fratello minore di Re Carlo III ha dichiarato che «le continue accuse nei miei confronti distraggono dall’opera di Sua Maestà e della famiglia reale». Nelle ore precedenti all’annuncio erano stati resi pubblici alcuni estratti del libro Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice. Si tratta delle memorie di Virginia Giuffre, l’accusatrice di Jeffrey Epstein e del principe Andrea, che si è tolta la vita nell’aprile scorso a 41 anni. Nel libro, che sarà pubblicato il 21 ottobre, la donna australiana ha ribadito le accuse all’ormai ex duca di York, che avrebbe avuto con lei almeno tre volte rapporti sessuali quando quest’ultima aveva 17 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
