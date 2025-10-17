Il Principe Andrea rinuncia al titolo di Duca dopo clamorose rivelazioni

Il Principe Andrea annuncia il suo ritiro dalla vita pubblica a seguito di eventi controversi che hanno scosso la sua immagine e il suo ruolo pubblico. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

principe andrea rinuncia titoloIl principe Andrea rinuncia al titolo reale - Lo ha fatto sapere una nota diffusa da Buckingham Palace ma scritta in prima persona dal terzogenito della regina Elisabetta ... Come scrive msn.com

principe andrea rinuncia titoloRegno Unito, il principe Andrea rinuncia al titolo di duca di York dopo il caso Epstein - Il principe Andrea ha annunciato ufficialmente la rinuncia al titolo reale di duca di York. Riporta msn.com

principe andrea rinuncia titoloIl principe Andrea rinuncia al suo titolo reale: decisione presa «dopo una discussione con il re» - Il principe Andrea del Regno Unito, travolto dagli scandali, ha annunciato che rinuncerà al suo titolo reale tra cui quello di Duca di York. Si legge su gazzettadiparma.it

