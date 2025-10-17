Il principe Andrea rinuncia al titolo di Duca di York | Distolgo l’attenzione dal lavoro del re
Londra, 17 ottobre 2025 - Dopo una discussione con il re Carlo III il principe Andrea ha annunciato che rinuncia al titolo reale di Duca di York. Ormai travolto dagli scandali, con la casa reale che gli ha voltato le spalle, Andrea si trova sempre più isolato, fa sapere la Bbc. In una dichiarazione, il terzo figlio della regina Elisabetta II e del principe Filippo, ottavo in linea di successione al trono britannico, ha spiegato la scelta: "Con il Re abbiamo concluso che le continue accuse nei miei confronti distolgono l'attenzione dal lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale. Ho deciso, come ho sempre fatto, di mettere al primo posto il mio dovere verso la mia famiglia e il mio Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
