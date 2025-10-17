Il principe Andrea rinuncia ai titoli reali La decisione arriva dopo averne discusso con il Re

Ilfattoquotidiano.it | 17 ott 2025

Addio stemmi e onori. Il principe Andrea rinuncerà ai suoi titoli, incluso quello di duca di York. Ad annunciarlo è stato lui stesso in un comunicato, arrivato dopo gli scandali sessuali legati a Jeffrey Epstein. Già a settembre era trapelato da fonti vicine al re che il duca e la duchessa non erano più i benvenuti a corte. Anche perché, secondo alcune testimonianze, Sarah avrebbe continuato a mantenere rapporti con Epstein anche dopo le sue condanne. Per questo già da alcuni anni si erano entrambi ritirati a vita privata. Ora arriva la decisione ulteriore: rinunciare ai titoli e ai privilegi regali connessi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il principe Andrea rinuncia ai titoli reali. La decisione arriva "dopo averne discusso con il Re"

