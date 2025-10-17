Il Principe Andrea rinuncia a tutti i titoli e onori reali dopo lo scandalo

Il Principe Andrea, terzo dei quattro figli della defunta Regina Elisabetta, ha annunciato che rinuncerà a tutti i suoi titoli e onorificenze, compreso quello di Duca di York. Un gesto che segna un punto di non ritorno all’interno della famiglia Windsor. La decisione arriva, come confermato da Buckingham Palace, dopo una “lunga conversazione con Re Carlo”, in cui Andrea ha accettato che il suo status di membro onorario di vari ordini reali appare ad oggi “insostenibile”, data la pressione mediatica e il danno reputazionale che i suoi scandali hanno causato all’istituzione. Il Principe Andrea lascia la famiglia reale inglese. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il Principe Andrea rinuncia a tutti i titoli e onori reali dopo lo scandalo

