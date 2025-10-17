Il principe Andrea fuori dalla Royal Family i retroscena sui tentativi di William e Kate di cacciarlo E sul caso Epstein altra umiliazione in arrivo
Il principe William e Kate Middleton avrebbero «serrato i ranghi» per allontanare definitivamente il duca di York principe Andrea e l’ex moglie Sarah Ferguson dalla Royal Family. E pare ci siano riusciti perché Prince Andrew, che ha già perso i gradi militari e il titolo di «Altezza reale» dopo la denuncia di Virginia Giuffre, vittima di abusi morta suicida lo scorso aprile, che lo ha accusato di violenze sessuali in un filone del caso Epstein, ha annunciato che rinuncerà al suo titolo reale a causa degli scandali che lo hanno travolto. Non solo, ora nuove rivelazioni minacciano Andrea e la allora consorte. 🔗 Leggi su Open.online
