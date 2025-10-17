Il principe Andrea era ossessionato dal sesso e dal feticismo dei piedi Epstein faceva sesso non protetto | Virginia Giuffre fa tremare anche da morta
La pubblicazione postuma delle memorie di Virginia Giuffre “Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice”, prevista per il 21 ottobre fa tremare l’America e il Regno Unito. Nuove rivelazioni imbarazzanti sui legami del principe Andrea con il defunto faccendiere-pedofilo americano Jeffrey Epstein e con il suo giro di ragazze, molte delle quali minorenni, sfruttate sessualmente a beneficio proprio e di amici vip e potenti. La donna australiana, morta suicida nei mesi scorsi, che a suo tempo aveva già accusato il duca di York di aver avuto rapporti sessuali con lei a partire dai suoi 17 anni di età almeno 3 volte in altrettante proprietà di Epstein. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
