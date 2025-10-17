Il Principe Andrea Abbandona i Titoli Reali e la Vita Pubblica | Una Scelta Inaspettata

Il Principe Andrea rinuncia ai suoi titoli nobiliari e si ritira dalla vita pubblica, segnando un cambiamento storico e rivoluzionario.

Il Principe Andrea, travolto dagli scandali, rinuncia ai titoli reali: «Ne ho parlato con re Carlo» - Lo ha annunciato lui stesso, in una dichiarazione ufficiale: «Nei colloqui con il Re e con i ... Riporta msn.com

Il principe Andrea rinuncia ai titoli reali, incluso quello di duca di York: «Nego con forza le accuse mosse contro di me» - Il principe Andrea ha annunciato ufficialmente la rinuncia a tutti i suoi titoli, incluso quello di duca di York, confermando la sua decisione di ritirarsi dalla vita pubblica. Come scrive leggo.it

