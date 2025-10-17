Il primo ministro si eccitava così La rivelazione shock sul politico arriva proprio da lei

La pubblicazione postuma di “Nobody’s Girl”, il libro di memorie scritto da Virginia Giuffre a quattro mani con la giornalista Amy Wallace, sta gettando nuove, inquietanti ombre sulle frequentazioni e gli abusi perpetrati dall’ex finanziere e pedofilo Jeffrey Epstein. La Giuffre, principale accusatrice di Epstein, scomparsa lo scorso aprile a seguito di un presunto suicidio, svela nei suoi scritti dettagli raccapriccianti sui rapporti sessuali che sarebbe stata costretta ad intrattenere con una fitta rete di uomini potenti e politici di altissimo livello. Il volume, uscito a sei mesi dalla morte della donna, promette di diventare un punto di riferimento per comprendere la profondità e l’estensione dello scandalo legato a Epstein. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

