Il primo ministro si eccitava così La rivelazione shock sul politico arriva proprio da lei
La pubblicazione postuma di “Nobody’s Girl”, il libro di memorie scritto da Virginia Giuffre a quattro mani con la giornalista Amy Wallace, sta gettando nuove, inquietanti ombre sulle frequentazioni e gli abusi perpetrati dall’ex finanziere e pedofilo Jeffrey Epstein. La Giuffre, principale accusatrice di Epstein, scomparsa lo scorso aprile a seguito di un presunto suicidio, svela nei suoi scritti dettagli raccapriccianti sui rapporti sessuali che sarebbe stata costretta ad intrattenere con una fitta rete di uomini potenti e politici di altissimo livello. Il volume, uscito a sei mesi dalla morte della donna, promette di diventare un punto di riferimento per comprendere la profondità e l’estensione dello scandalo legato a Epstein. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tutto sulle prime mosse del primo ministro francese Lecornu alle prese con il programma economico. Il caso delle pensioni e non solo Su Startmag.it - facebook.com Vai su Facebook
"Sono profondamente addolorato per la scomparsa del mio caro amico ed ex Primo Ministro del Kenya, il signor Raila Odinga. Era un imponente statista e un caro amico dell'India. Ho avuto il privilegio di conoscerlo da vicino fin dai tempi in cui ero Primo Minis - X Vai su X
Sébastien Lecornu è il nuovo primo ministro francese - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato come primo ministro Sébastien Lecornu, 39enne esponente del suo stesso partito, Renaissance. Segnala ilpost.it
Il nuovo primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ritirerà il piano del suo predecessore di abolire due giorni festivi - Il nuovo primo ministro francese, Sébastien Lecornu, ha detto in una serie di interviste che annullerà il piano del suo predecessore François Bayrou di abolire due giorni festivi (il lunedì di Pasqua ... Secondo ilpost.it