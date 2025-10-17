Il presidente della Provincia | Al liceo Marconi una bravata individuare i responsabili
“Alla luce dei rilievi e della mancanza di elementi concreti che possano ricondurre l’episodio a un evento di altra natura si ipotizzerebbe una bravata". Lo afferma, dopo che l'Arpa ha diffuso i risultati dei campionamenti dell'aria, il presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Il Presidente Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, ha preso parte a Cuneo al momento di confronto “Riforme e semplificazione, a che punto siamo?”, alla presenza del Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Maria Elisabetta Alb - facebook.com Vai su Facebook
Liceo Marconi, Guazzini (Gruppo Misto): "Provincia investe su attuale sede, Comune è d'accordo?" - Manola Guazzini (Gruppo Misto) interviene in merito al Liceo Marconi, dopo le dichiarazioni del presidente della Provincia Angori che ieri ha visitato ... gonews.it scrive
Il Marconi e le aule che mancano: "Nuovi spazi pronti a gennaio 2027" - C’è anche l’ipotesi di acquistre quell’immobile in più, vicino al Marconi e che darebbe una prima vera soluzione al nodo liceo. Scrive msn.com
Pescara, liceo Marconi evacuato: diversi intossicati per sostanza sprigionata nell'aria - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pescara, liceo Marconi evacuato: diversi intossicati per sostanza sprigionata nell'aria ... Si legge su tg24.sky.it