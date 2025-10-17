Il porta a porta per locali e bar si espande | al via anche nel quartiere Madonnella

Da lunedì 20 ottobre partirà la raccolta porta a porta destinata alle utenze non domestiche food nel quartiere Madonnella di Bari. Si tratta di un'estensione del servizio già attivato nell’Umbertino e in corso Vittorio Emanuele dal primo agosto. I bidoncini saranno, dunque, utilizzati nella zona. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Rifiuti, a Bari parte la raccolta porta-a-porta per i locali e i commercianti - Da oggi anche locali, ristoranti, supermercati e altri esercizi commerciali collegati alla somministrazione di cibo in alcune zone del centro cittadino hanno a disposizione la raccolta porta a porta ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Rifiuti, a Bari porta a porta nel mirino. La rabbia dei commercianti: «Il Comune cambi o azioni legali» - I commercianti di corso Vittorio Emanuele, dell’Umbertino, di Bari Vecchia e del Murattiano si sono riuniti in ... Da quotidianodipuglia.it

Bari, porta a porta per bar e negozi: raccolte 53 tonnellate in due settimane - In quattordici giorni sono state superate le 53 tonnellate di rifiuti raccolti con il porta a porta per le 132 utenze non domestiche di corso Vittorio Emanuele e nella zona del quartiere ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it