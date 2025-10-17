Il politologo Feltrin | Il flop di Lega e M5s? Non è ora di estremismi

Professor Paolo Feltrin, politologo dell’università di Trieste, esperto di risultati elettorali e conoscitore del Carroccio, qual è la sua valutazione sui risultati deludenti della Lega alle regionali? "La mia idea, e vale tanto per Lega che per i 5 Stelle, è che quando il gioco si fa duro l’elettorato non va in cerca di avventure. Quando cioè il contesto internazionale butta al brutto, nessuno vuol fare scelte azzardate. E siccome in questo momento il quadro è quantomeno preoccupante, meglio votare sul sicuro o al massimo non andare a votare. Non a caso i due partiti in difficoltà sono Lega e 5 Stelle, che hanno più o meno lo stesso andamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

