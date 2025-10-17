Il più grande colpo di scena della storia del cinema compie 57 anni e non sarà mai superato

I colpi di scena cinematografici sono un elemento fondamentale per stupire il pubblico, trasformando l'intera esperienza visiva. Pellicole iconiche come Il sesto senso, Scappa – Get Out, Shutter Island e L'amore bugiardo – Gone Girl hanno tutti utilizzato plot twist magistrali per rivelazioni scioccanti che rendono impossibile rivedere il film con la stessa innocenza. Tuttavia, nonostante l'abbondanza di finali a sorpresa nel cinema, in particolare nella fantascienza, un film si distingue non solo per aver reso popolare questo espediente narrativo, ma per ospitare il più grande colpo di scena di tutti i tempi, a quasi sei decenni dalla sua uscita.

