Il più fedele tributo a Lucio Battisti arriva a Lecco

Un viaggio emozionante tra i più grandi successi di Lucio Battisti, interpretati dalla voce straordinaria di Leandro GhettI.Un concerto imperdibile per rivivere le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.Conosciuto come il più fedele interprete di Battisti e Mogol, Ghetti emoziona. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Entra nel cuore del nostro laboratorio il Laboratorio Desenzani Armi di Brescia. Qui, l'abilità artigiana incontra la passione per la storia. Ogni pezzo che vedi è assemblato a mano, un tributo fedele alle armi d'epoca. È il calore del legno, la precisione del metall - facebook.com Vai su Facebook

Tributo a Lucio Battisti a favore della ricerca - Iniziativa benefica domani (venerdì) alle ore 21 in piazza Brin: un concerto tributo a Lucio Battisti, a favore della ricerca sul neuroblastoma, proposto dalla cover band Nuovi Solidi. Secondo lanazione.it

Tributo a Lucio Dalla, feste e birra: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Il tributo a Lucio Dalla a ChorusLife a Bergamo, tante feste e sagre, Sbirrando a Calusco d’Adda, l’Original Bier Fest allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, cinema e altro ancora. Segnala bergamonews.it

Da Lucio Dalla alla Spritz Night. Parco Tittoni, doppio tributo fra musica unplugged e drink - I brani di uno dei più grandi cantautori e musicisti italiani, in particolare quelli di un suo disco ormai storico. Scrive ilgiorno.it