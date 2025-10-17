Il Piemonte si candida per il coordinamento sanitario pediatrico nella ricostruzione di Gaza

La Regione Piemonte ha formalmente manifestato al vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, la propria disponibilità a contribuire alla missione umanitaria per la ricostruzione della Striscia di Gaza, candidandosi al coordinamento del supporto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il Piemonte si candida a coordinare l'assistenza pediatrica a Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Cirio candida il Piemonte al progetto sperimentale per il rilascio dei passaporti - X Vai su X

Gaza. Regione Piemonte si candida per il coordinamento del supporto sanitario pediatrico nella ricostruzione - Cirio e gli assessori Riboldi, Gabusi e Marrone: “Il Piemonte è pronto a fare la propria parte mettendo a disposizione le sue eccellenze sanitarie. Si legge su quotidianosanita.it

Il Piemonte si candida per il coordinamento sanitario pediatrico nella ricostruzione di Gaza - Il presidente Cirio e gli assessori Riboldi, Gabusi e Marrone: "Pronti a fare la nostra parte mettendo a disposizione le eccellenze sanitarie della Regione" ... Segnala cuneodice.it

Ricostruzione di Gaza: il Piemonte in prima linea per dirigere il coordinamento sanitario pediatrico - La Regione Piemonte pronta a coordinare il supporto sanitario pediatrico nella missione umanitaria per la ricostruzione di Gaza ... Scrive quotidianopiemontese.it