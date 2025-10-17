Il Piemonte si candida per il coordinamento sanitario pediatrico nella ricostruzione di Gaza

La Regione Piemonte ha formalmente manifestato al vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, la propria disponibilità a contribuire alla missione umanitaria per la ricostruzione della Striscia di Gaza, candidandosi al coordinamento del supporto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

