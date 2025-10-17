Il picchetto d' onore le autorità e cittadini | folla ai funerali dei carabinieri morti a Castel D' Azzano

Il picchetto d'onore dell'esercito sul sagrato. E in chiesa i familiari delle vittime, i vertici dell'Arma e colleghi dei deceduti, tra cui alcuni militari con evidenti segni delle lesioni subite nello scoppio. Sono centinaia i rappresentanti delle forze dell'ordine, oltre a semplici cittadini, davanti alla basilica di Santa Giustina a Padova, dove nel pomeriggio si celebrano i funerali di Stato di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri vittime del crollo di un casolare coinvolto in una esplosione per evitare uno sgombero, a Castel D'Azzano, in provincia di Verona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

