Il piano dell’Italia a Gaza
Ecco cosa vuole fare l’Italia per Gaza: tra aiuti umanitari da record (grandi contraddizzioni) e ipotesi di truppe Onu. Dalla ricostruzione delle scuole ai corridoi universitari per studenti palestinesi, fino all’ipotesi — mai esclusa — di un contingente italiano a Gaza. Il governo Meloni ha annunciato una task force per la ricostruzione della Striscia, con un piano che intreccia aiuti umanitari, cooperazione sanitaria e formazione. Il piano dell’Italia per Gaza è spazzatura.. La decisione è arrivata dopo una riunione al ministero degli Esteri, presieduta da Antonio Tajani, alla presenza dei vertici della difesa e dell’intelligence. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
