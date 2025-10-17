Il piano dell’Italia a Gaza

Metropolitanmagazine.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa vuole fare l’Italia per Gaza: tra aiuti umanitari da record (grandi contraddizzioni) e ipotesi di truppe Onu. Dalla ricostruzione delle scuole ai corridoi universitari per studenti palestinesi, fino all’ipotesi — mai esclusa — di un contingente italiano a Gaza. Il governo Meloni ha annunciato una task force per la ricostruzione della Striscia, con un piano che intreccia aiuti umanitari, cooperazione sanitaria e formazione. Il piano dell’Italia per Gaza è spazzatura.. La decisione è arrivata dopo una riunione al ministero degli Esteri, presieduta da Antonio Tajani, alla presenza dei vertici della difesa e dell’intelligence. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

il piano dell8217italia a gaza

© Metropolitanmagazine.it - Il piano dell’Italia a Gaza

Approfondisci con queste news

piano dell8217italia gazaGaza, piano per la Striscia, pronti i carabinieri. Il veto israeliano sulle protesi “tech” - È pronto a farlo il governo italiano per dare un contributo alla “fase 2”. Secondo ilmessaggero.it

piano dell8217italia gazaGaza, Italia pronta a inviare militari se l'Onu lo chiede: sostegno di Pd e M5s. Il piano di ricostruzione in due fasi - L'Italia è pronta a partecipare con i propri militari a una forza di stabilizzazione nella Striscia di Gaza, qualora l’Onu ne faccia richiesta. affaritaliani.it scrive

piano dell8217italia gazaGaza, il piano Italia-Onu per la ricostruzione/ Scuola, difesa, 10.000 posti di lavoro e aiuti - Onu per la ricostruzione della Striscia dopo due anni di bombardamenti: tutto quello che prevede ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Piano Dell8217italia Gaza