Il pianista Sullivan Fortner a Bertinoro con il suo trio

Per la rassegna ‘Young Stage Edition’ del ‘Dai de jazz club’ si esibirà domenica alle 14,30 uno dei giovani musicisti più affermati del panorama jazzistico internazionale, il pianista Sullivan Fortner con il suo trio, ovvero Tyrone Allen II al contrabbasso e Kayvon Gordon alla batteria. Fortner, pianista e compositore, è uno dei protagonisti della nouvelle vague della scena jazz internazionale. Nato a New Orleans, ha vinto il Lincoln Center Award for Emerging Artists (2016), lo Shifting Foundation Grant for artistic career development (2020) e, col suo Trio, nel 2024 il DownBeat Critics Poll for Rising Star Jazz Group. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il pianista Sullivan Fortner a Bertinoro con il suo trio

