' Il Pd per i Quartieri' parte la mobilitazione per la raccolta delle candidature per le elezioni di quartiere

I circoli del Partito Democratico di Cesena aprono le loro porte e organizzano una giornata di mobilitazione dal titolo ‘Voci di Quartiere - Il Pd per i Quartieri’, in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre, per chiamare a raccolta iscritti, simpatizzanti, cittadini che hanno voglia di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

