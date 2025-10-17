Il Pd Fiumicino | Massima solidarietà a Ranucci e alla redazione di Report
Fiumicino, 17 ottobre 2025 – “ Forte preoccupazione e sdegno per il vile atto intimidatorio che ha colpito il giornalista Sigfrido Ranucci “. Sono queste le parole con cui il gruppo consiliare del Pd di Fiumicino ha voluto stigmatizzare quanto accaduto sotto l’abitazione del conduttore della trasmissione Report. Attentato a Pomezia, salta in aria l’auto di Sigfrido Ranucci “A Ranucci, e a tutta la sua squadra di giornaliste e giornalisti, va la nostra massima solidarietà, accompagnata dall’impegno di non abbassare mai i riflettori su chi viene colpito da simili atti intimidatori e violenti. Mai avremmo pensato di ritornare all’Italia delle bombe, degli attentati, eppure questo è ciò che sta accadendo, con la complicità di chi vuole screditare il lavoro di quanti si battono per tutelare i diritti di tutti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
