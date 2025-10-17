Il pauroso incidente di surf di Jamie Mitchell 18 punti di sutura al collo e 15 in gola | Ma sto bene

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terribile disavventura per il surfista australiano Jamie Mitchell che ha dovuto farsi ricucire il viso e il collo con oltre 30 punti di sutura dopo che la sua tavola lo ha colpito al volto in una sessione: "Ho avuto una giornata un po' movimentata." ha commentato sui social mostrando foto e video del pauroso incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

